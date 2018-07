[COMUNICATO STAMPA] Il 22 settembre all’Alcatraz di Milano torna “ONE MORE LIGHT MEMORIAL II”, il tributo a Chester Bennington dei Linkin Park. Headliner dell’evento: JULIEN-K!

Dopo il grande successo dello scorso anno

IL 22 SETTEMBRE ALL’ALCATRAZ DI MILANO

Il tributo a Chester Bennington dei Linkin Park

Headliner dell’evento

JULIEN-K

…E SUL PALCO OLTRE 10 BAND

che eseguiranno dal vivo i pezzi più celebri dei LINKIN PARK

Metà degli introiti netti sarà devoluto all’associazione L’AMICO CHARLY ONLUS

Il 22 settembre all’Alcatraz di MILANO si terrà il secondo tributo italiano dedicato a Chester Bennington, il cantante dei Linkin Park, una delle voci più rappresentative del rock americano, scomparso lo scorso luglio a soli 41 anni.

“ONE MORE LIGHT MEMORIAL II” sarà una maratona musicale a scopo benefico con la partecipazione di oltre 10 band che interpreteranno dal vivo le canzoni più famose di Chester e dei Linkin Park (apertura porte ore 15.00 – inizio show ore 16.00).

Headliner speciali dell’evento, organizzato da One More Life e 5 Guys Company, saranno i JULIEN-K, la band di Amir Derakh and Ryan Shuck attualmente impegnati in un lungo tour negli Stati Uniti, con cui lo stesso Chester ha più volte collaborato e con cui ha fondato i Dead By Sunrise, suo side-project rispetto ai Linkin Park. Solo in occasione del “ONE MORE LIGHT MEMORIAL II”, proprio per omaggiare il loro amico scomparso, i JULIEN-K eseguiranno anche alcuni brani dei Dead By Sunrise, oltre ai propri brani di repertorio.

Prima di loro, saliranno sul palco: BLACK SHEEP, CODENAME: DELIRIOUS, COLORS VOID, DUAL PROJECT, LIVING THEORY, NERO ARGENTO, IVAN KING, LOST IN THE DREAM, PURE, RAVENSCRY. A presentare l’evento ci sarà la speaker radiofonica Nyva di Rock’n’Roll Radio.

La serata proseguirà poi con Dirty Mondays, il più incredibile party rock ‘n’ roll party di Milano, che da ormai da sette anni risveglia gli animi wild di un pubblico fuori dagli schemi e cosmopolita. Il party sarà realizzato sempre in collaborazione con One More Life e 5 Guys Company: per tutti coloro che acquistano il biglietto per “ONE MORE LIGHT MEMORIAL II” sarà possibile partecipare gratuitamente a Dirty Mondays (ingresso solo per Dirty Mondays dopo l’evento: 10 euro).

È possibile acquistare in prevendita i biglietti su Ticketone.it e nei punti vendita fisici Ticketone (20 euro + dp). È inoltre possibile acquistare un pacchetto speciale comprendente il biglietto insieme alla maglietta realizzata appositamente per l’evento al prezzo di 30 euro + dp.

Billboard Italia è media partner dell’evento.

Metà degli introiti netti dell’evento verrà devoluto a L’Amico Charly Onlus, associazione che si occupa di prevenzione al disagio giovanile attraverso progetti di intervento educativi, formativi, di assistenza e di sostegno a favore degli adolescenti, in collaborazione con le istituzioni, le scuole e le famiglie.

Il primo memoriale “ONE MORE LIGHT” nasce a seguito della creazione di un evento su Facebook da parte di Francesca Marciano e Stefano Amodio, due fans italiani, poco dopo la prematura scomparsa di Chester Bennington. Inizialmente concepito come un piccolo tributo tra pochi, si è trasformato in un evento che ha raccolto un seguito decisamente superiore alle aspettative di tutti. Grazie a un crowdfunding sono riusciti a realizzare un vero e proprio show musicale, tenutosi il 23 settembre 2017 presso il Fabrique di Milano, a cui hanno partecipato 3000 persone, dando così il loro omaggio a Chester e alla band e raccogliendo fondi per due Onlus, Telefono Amico e L’Amico Charly.

A seguito di questo evento, le attuali organizzatrici Francesca Marciano, Nyva Zarbano e Serena Saggioro, hanno deciso di portare avanti l’iniziativa, creando “One More Life” un progetto che punta a promuovere il dialogo sui temi del disagio, la depressione e la condivisione tra i fans di Chester.

A febbraio 2018 esce in digitale e in streaming “Well, we do”, un brano a scopo benefico realizzato dalle bands che hanno aderito fin dal primo evento al progetto.

5 Guys Company è un’agenzia per la produzione di eventi e un’etichetta discografica che gestisce management e booking. È nata dall’unione delle menti di 5 giovani imprenditori di Milano uniti dalla passione per la musica: Marco Generali(General Manager e Art Director), Gianluca Solcia (CEO e Marketing Director), Matteo Meazza (Sales e Partnership Director), Antonio Silvestre (Event Producer) e Michele “Mike Dem” De Marzio (Art Director). La mission dell’agenzia è creare eventi unici che promuovano la condivisione.

