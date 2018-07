WIND SUMMER FESTIVAL 2018: GLI ARTISTI DELLA SECONDA PUNTATA in onda oggi GIOV_12_LUG

Sul palco del Wind Summer Festival 2018, l’appuntamento musicale estivo per eccellenza, in prima serata su Canale 5, ed in contemporanea su Radio 105, presentato da Ilary Blasi, Rudy Zerby e Daniele Battaglia, in occasione della seconda puntata si esibiranno gli artisti : Emma, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Irama, Le Vibrazioni, Elodie e Michele Bravi, Mihail, Ermal Meta, Mario Biondi, Francesca Michielin, Annalisa, Maneskin, Negrita, Anna Tatangelo, Carl Brave e Francesca Michielin, Betta Lemme, Einar, Merk & Kremont, Bianca Atzei, Sofia Reyes, Emis Killa, Nesli, Diodato, Dolcenera, Motta, Riki e CNCO.

Immancabile, poi, lo spazio dedicato ai giovani talenti emergenti, sei in tutto, che si sfideranno durante le puntate. Nella seconda puntata a duellare canoramente sul palco saranno Lele e Quentin40.

“La musica che vota la musica!” questo il meccanismo di votazione. Saranno infatti gli artisti big a votare i nuovi talenti emergenti, durante il corso di ogni puntata. I tre vincitori delle “tappe” si sfideranno in una finalissima durante la quarta puntata, nel corso della quale sarà decretato il vincitore della categoria Giovani.

Redazione