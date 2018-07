[COMUNICATO STAMPA] Da oggi online il video di “CONTROTENDENZA”, il singolo di ROBERTA BONANNO tratto dal nuovo album “IO E BONNIE”. [GUARDA VIDEO]

ROBERTA BONANNO

DA OGGI ONLINE IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO

“CONTROTENDENZA”

Da oggi, venerdì 13 luglio, è online il video di “CONTROTENDENZA”, il nuovo singolo della cantante milanese ROBERTA BONANNO, attualmente in radio ed estratto dall’ultimo album di inediti “IO E BONNIE” disponibile in digital download e su tutte le principali piattaforme streaming.

Il video del brano è visibile al seguente link: youtu.be/LeZh6kXmhvA.

Diretto da Francesco Leitner Portolesi, il video vanta la partecipazione dei Clown Minimi della Scuola di Circo di Maurizio Accattato – Milano Clown Festival. Le immagini giocano visivamente e metaforicamente sul concetto del salto tra due mondi, urbano e circense, divisi da una porta. Questi due contesti, entro i quali Roberta si muove, rappresentano la doppia natura del brano, caratterizzato da un ritmo pop e trascinante e da un testo più riflessivo e cantautorale. Roberta salta da un mondo all’altro raccontando se stessa in tutte le sue sfaccettature, mostrandosi come una ragazza spensierata che balla nella notte e allo stesso tempo come una figura circense, più drammatica e dolceamara: due anime diverse che convivono integrandosi.

«Il video mette in risalto le parole del testo senza banalizzarlo, ma rappresentando metaforicamente la realtà di oggi – – racconta Roberta Bonanno – Ho apprezzato subito l’idea del regista perché ha rappresentato in modo non scontato quello che il pezzo vuole dire. Il circo rappresenta le maschere che ogni giorno la gente indossa e che non permettono di vivere liberamente: viviamo in un mondo omologato, ma che in realtà io vivo in modo alternativo e in controtendenza. È stato divertente girarlo perché ho avuto modo di fare una cosa inusuale: non mi era mai capitato di lavorare in un contesto del genere e mi sono divertita moltissimo!».

Questa la tracklist dell’album “IO E BONNIE”: “Ridere di me”, “Le cose più belle”, “Un buon motivo”, “Infinita perfezione”, “Controtendenza”, “Osa”, “Di te e di me”, “L’uomo che non c’è”, “Ad un passo (Baciami)”.

Roberta Bonanno, nata a Milano nel 1985, ha partecipato alla settima edizione di “Amici di Maria De Filippi” nella stagione 2007-2008, arrivando seconda. L’anno successivo ha esordito nel mercato discografico con l’EP “Non ho più paura”, che ha ottenuto un notevole successo, piazzandosi alla decima posizione della classifica FIMI e al primo posto nella classifica ITunes. Nel 2010 ha pubblicato l’album omonimo “Roberta Bonanno”, all’interno del quale si trovano singoli di successo come “Sorelle d’Italia”, “Mat3matico” e “A Natale puoi”, contenuto nella riedizione natalizia “Roberta Bonanno – Christmas Edition”. Gli importanti risultati di vendita online le valgono il Premio “Miglior Artista Zimbalam dell’anno“, che le viene conferito in occasione del MEI (Meeting degli Indipendenti) nel novembre 2010. Gli anni successivi vedono la pubblicazione in digitale di diversi singoli: “Per un attimo”, Devi dirmi di sì” e “It’s oh so quiet”, brano che nel 2013 le vale il Premio FIM (Fiera Internazionale della Musica) “Miglior Interpretazione”. Tra il 2016 e il 2017 pubblica per l’etichetta Advice Music i brani “Ad un passo (Baciami)”, “Ridere di me” e “Le cose più belle”, che segnano l’inizio dei lavori per il nuovo album.

