[COMUNICATO STAMPA] FABRIZIO MORO: parte da Cervia il tour estivo che porterà l’artista sui palchi di tutta Italia.

Dopo il successo del concerto allo Stadio Olimpico di Roma

FABRIZIO MORO

E’ PARTITO DA CERVIA IL TOUR CHE LO PORTERÀ SUI PALCHI DI TUTTA ITALIA



Dopo il successo della festa della musica di FABRIZIO MORO, che lo ha visto protagonista il 16 giugno dello STADIO OLIMPICO di Roma, da venerdì 13 luglio, il cantautore sarà impegnato in un imperdibile tour estivo che lo porterà ad esibirsi sui palchi di tutta Italia!

Nel corso del tour Fabrizio sarà accompagnato live da: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori).

Queste le date confermate del tour

13 luglio – Piazza Garibaldi – Cervia (RA)

14 luglio – Piazza della Loggia – Brescia

16 luglio – Piazza Castello – Marostica (VI)

19 luglio – Castello Scaligero – Villafranca di Verona (VR)

20 luglio – Parco Europa Unita – Cervignano del Friuli (UD)

23 luglio – GruVillage 105 Music Festival – Grugliasco (TO)

27 luglio – Campo Sportivo Comunale – San Nicola Baronia (AV)

28 luglio – Arenile Reload – Napoli

13 agosto – Teatro La Versiliana – Marina Di Pietrasanta (LU)

14 agosto – Lyrick Summer Arena – Assisi (PG)

16 agosto – Arena Sferisterio – Macerata

17 agosto – Arena Virgilio – Gaeta (LT)

18 agosto – Teatro G. D’Annunzio – Pescara

21 agosto – Piazza Cattedrale – Trani (BAT)

22 agosto – Piazza Libertini – Lecce

24 agosto – Summer Arena – Soverato (CZ)

25 agosto – Anfiteatro Altomonte – Altomonte (CS)

28 agosto – Teatro di Verdura – Palermo

29 agosto – Teatro Antico – Taormina (ME)

I biglietti per tutte le date del tour, prodotto da F&P Group, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info www.fepgroup.it.

RTL è media partner ufficiale del tour e lo è stato anche di “FABRIZIO MORO – STADIO OLIMPICO 2018”.

