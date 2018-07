Marco Carta sul proprio profilo Instagram annuncia i suoi nuovi impegni lavorativi dopo l’operazione subita all’addome a causa di un’ulcera come confermato dalla nonna in un’intervista: “In famiglia soffriamo un po’ tutti di problemi allo stomaco e Marco era da un po’ che tribolava. Insomma, ha sempre avuto una certa acidità di stomaco che non lasciava ben sperare. Del resto, la sua attività a volte lo porta a essere stressatissimo”.

Questo il messaggio del cantante:

“Ciao ragazzi! Vi aspetto dal 26 al 31 Agosto al teatro 1 di Cinecittà World per i-Band. Mi raccomando, in tanti e soprattutto grintosi”.

Si torna al lavoro dopo una pausa forzata quindi, ma come spiega poi lo stesso Carta in veste di giudice di un nuovo talent ricco di novità.

iBand infatti è il nuovo talent show targato Mediaset che andrà in onda su La5 e accanto al vincitore della settima edizione di “Amici” e della 59a edizione del Festival di Sanremo, sempre in giuria, ci saranno Sal Da Vinci e Silvia Salemi.

