17/07/2018 – 21:15 #RAI2: CESARE CREMONINI IN CONCERTO Il “miracolo pop” di San Siro

Il “miracolo pop” di Cesare Cremonini in onda su Rai2 martedì 17 luglio in prima serata. Sarà un modo per rivivere l’emozione del grande concerto sold out che l’artista bolognese ha tenuto nello stadio di San Siro lo scorso 20 giugno. Un omaggio in musica e immagini, con oltre 55 mila persone che hanno cantato e applaudito il musicista, al suo primo concerto nell’arena milanese, luogo-simbolo per tantissimi grandi nomi della musica italiana: esibirsi a San Siro, infatti, è la consacrazione di una carriera.

Durante il concerto l’artista ha eseguito i brani più famosi, arrivando poi al lavoro maturo e visionario dell’ultimo disco Possibili Scenari. Il tutto su un palco di oltre sessanta metri con tre passerelle, e più di venti scenografie diverse che si alternano in un percorso ispirato, artistico e unico, su cinque giganteschi schermi – led tridimensionali, capaci di esaltare il carisma di Cremonini.

Il concerto sarà diffuso in simulcast su Radio2, che questa settimana darà spazio anche a un altro nome di richiamo della scena nazionale. Sabato 21 luglio infatti Radio2 Live sarà in diretta dall’ippodromo romano delle Capannelle per seguire Sfera Ebbasta, il cantante hip hop attualmente più in voga, considerato uno dei migliori rapper della sua generazione.

Redazione