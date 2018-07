18/07/2018 – 23:35 #RAI1: SUPERQUARK MUSICA I miti degli ottoni, da Armstrong a Miles Davis

La terza puntata di “Superquark musica“, in onda mercoledì 18 luglio alle 23.35 su Rai1, sarà dedicata agli ottoni. Come sempre Piero Angela avrà parecchie cose da mostrare: filmati, registrazioni ed esibizioni di solisti mitici, sia di musica classica che jazz, da Louis Armstrong a Dizzie Gillespie, fino a Miles Davis.

Gli ottoni, come si sa, sono una grande famiglia, che comprende vari tipi di trombe, corni, tromboni, bassi, e che rappresenta la parte più “squillante” per così dire della musica.

La tromba, in particolare, è uno degli strumenti musicali che più hanno accompagnato la nostra storia. Nel corso della serata, per avere un’idea di quanto sia stata presente in tutte le circostanze della vita, allegre, tristi, eroiche, solenni, una piccola antologia di momenti e di situazioni. Come in ogni puntata, ospiti due grandi musicisti jazz: Paolo Fresu alla tromba e Dino Piana al trombone, accompagnati al piano da Piero Angela.

Gli ospiti in studio, in questo viaggio musicale, sono ancora Giovanni Bietti per la musica classica e Adriano Mazzoletti per il jazz. Con loro Piero Angela farà un percorso musicale tra musica classica e jazz, due generi differenti, ma che hanno anche molte cose in comune.