[COMUNICATO STAMPA] TIROMANCINO: è “FINO A QUI” il titolo del nuovo album in uscita il 28 SETTEMBRE!Domani AL VIA il PRE-ORDER dell’album e…

TIROMANCINO

“FINO A QUI”

è il titolo del nuovo progetto discografico

in uscita il 28 SETTEMBRE!

DOMANI AL VIA il PRE-ORDER su ITUNES e il PRE-ADD su APPLE MUSIC dell’album

e su AMAZON il PRE-ORDER del disco e del doppio vinile!

Subito su ITUNES come INSTANT GRATIFICATION

i brani “IMPARARE DAL VENTO” nell’inedita versione insieme a LUCA CARBONI

e “DUE DESTINI” con ALESSANDRA AMOROSO

Si intitola “FINO A QUI” il nuovo album dei TIROMANCINO, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy.

Anticipato in radio da un’inedita “Due Destini” realizzata insieme ad Alessandra Amoroso, “Fino a qui” segna il ritorno in grande stile dei Tiromancino e conterrà le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama musicale italiano, oltre che 4 brani inediti dal forte impatto emotivo.

«Questo per me non è un disco. È un insieme di pensieri, emozioni, amori, ricordi, canzoni, amici e tanto altro – racconta Federico Zampaglione – Le tracce contenute sono come pagine di un lungo diario… Tenuto negli anni… Ma che racconta anche l’oggi…Fino a qui».

Partirà domani, venerdì 20 luglio, il pre-order su ITUNES (https://apple.co/2mqQTKe) e il PRE-ADD su APPLE music dell’album “Fino a qui”. Su AMAZON invece l’album sarà in pre-order in due versioni: versione CD e versione DOPPIO VINILE.

Chi acquisterà l’album su iTunes otterrà subito come instant gratification le inedite versioni di “Due Destini” con Alessandra Amoroso e “Imparare dal vento” con Luca Carboni.

Sempre da domani, “Imparare dal vento” sarà disponibile anche su tutte le principali piattaforme di streaming e download e sul canale Vevo di Tiromancino sarà visibile lo still video del brano realizzato insieme a Luca Carboni.

Questa la tracklist di “FINO A QUI”, prodotto e arrangiato da Federico Zampaglione e Antonio Marcucci:

01) “Sale, amore e vento” (performer Tiromancino)

02) “Noi casomai” (performer Tiromancino)

03) “La descrizione di un attimo” (performer Tiromancino feat. J.)

04) “Due Destini” (performer Tiromancino feat. Alessandra Amoroso)

05) “Per me è importante” (performer Tiromancino feat. T.)

06) “Un tempo piccolo” (performer Tiromancino feat. B.)

07) “Liberi” (performer Tiromancino feat. G.)

08) “Amore impossibile” (performer Tiromancino feat. E. e M.)

09) “Se mi verrai a cercare” (performer Tiromancino feat. A.)

10) “Muovo le ali 2018” (performer Tiromancino feat. F.)

11) “I giorni migliori” (performer Tiromancino feat. T.)

12) “Strade” (performer Tiromancino feat. C.)

13) “Imparare dal vento” (performer Tiromancino feat. Luca Carboni)

14) “Settembre scordati di noi” (performer Tiromancino)

15) “Immagini che lasciano il segno” (performer Tiromancino feat. L.)

16) “Piccoli miracoli” (performer Tiromancino – Acoustic Version)

Ha quasi raggiunto i 5 milioni di visualizzazioni il video di “DUE DESTINI”, brano attualmente in radio, che vede come protagonisti lo straordinario attore MARCO GIALLINI nei panni di un padre affettuoso e la giovanissima ALICE PAPES nel ruolo della figlia. Un mini-film carico di grandi emozioni, nato da un’idea di Federico Zampaglione e diretto da Antonio Usbergo & Niccolò Celaia di YouNuts!. Il video è visibile al seguente link: http://www.vevo.com/watch/tiromancino/

Redazione