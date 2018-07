L’AVRESTE MAI DETTO?   La notizia della settimana è che… Giusy Ferreri supera Vasco, Madonna ed Eros come numeri 1 in Italia!

Giusy Ferreri batte Madonna, Vasco Rossi ed Eros Ramazzotti! La notizia potrebbe spiazzare, ma in realtà… si tratta della verità. La classifica Fimi pubblicata lo scorso venerdì ha decretato ”Amore e Capoeira’‘ in vetta tra i singoli. E ciò ha provocato il sorprendente sorpasso! Da questa settimana Giusy Ferreri, secondo la classifica dei singoli Fimi, è l’artista in assoluto con più settimane alla #1. L’ex cassiera dell’Esselunga è in testa alla classifica per la 39° settimana e ha superato Madonna (ferma a 38), Shakira (a 35), Vasco Rossi (a 34) ed Eros Ramazzotti (23). Vediamo nello specifico quali sono i brani di Giusy Ferreri ad aver raggiunto il primo posto della classifica Fimi: ”Non ti scordar mai di me” (12 settimane), ”Novembre” (12 settimane), ”Roma Bangkok” (11 settimane), ”Amore e Capoeira” (4 settimane). E il record può essere ritoccato perché con il singolo realizzato insieme a Takagi & Ketra e Sean Kingston siamo solo all’inizio. Colpisce il fatto che nessuno dei brani portati al Festival di Sanremo è stato in grado di raggiungere risultati così buoni in classifica. Vista la tendenza degli ultimi anni, quindi, Giusy si conferma sempre più come un’artista adatta a brani estivi. Tra il 2015 e oggi è stata anche la regina delle radio con ben tre singoli: il duetto ”Roma-Bangkok” con Baby K, ”Partiti Adesso” scritto per lei da Tommaso Paradiso, e lanciato la scorsa estate, e la recente ”Amore e capoeira”. Per quanto riguarda le certificazioni, Giusy Ferreri ha ottenuto numerosi dischi di platino e d’oro, ma anche in questo caso curiosamente sono più che altro i singoli ad aver portato fortuna a Gaetana. Vediamo i dati nel dettaglio:

Singoli

Roma Bangkok – 9 platino

Non ti scordar mai di me – 5 platino

Novembre – 2 platino

Volevo Te – 2 platino

Partiti Adesso – 1 platino

Amore e Capoeira – 1 platino

Il giorno e la notte – oro

Il mare immenso – oro

Ma il cielo è sempre più blu – oro

Album

Non ti scordar mai di me – Ep – 3 platino

Gaetana – platino

Fotografie – platino

Hits – oro

(AllMusicItalia)

[da Redazione MusicMap]