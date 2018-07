Noemi si è sposata con Gabriele Greco bassista della sua band

Dopo 10 anni di fidanzamento Noemi ha detto “sì” al suo storico fidanzato e collega di lavoro, visto che è anche il bassista della band, Gabriele Greco.

Noemi in abito da sposa scrive su Instragram scherzosamente con la sua solita ironia: “Cheffaccio? Vado?”

La coppia per per il “si” ha scelto la nella Basilica di San Lorenzo Lucina a Roma e, subito dopo la cerimonia, gli ospiti hanno festeggiato i neo-sposi al Lian Club sul Lungotevere romano. Per la sposa niente abito bianco ma color champagne di AtelierEme, perché lei aveva spiegato simpaticamente dicendo: “Sono fuori tempo massimo“. Noemi è sempre stata molto attenta a proteggere il suo rapporto, tanto che in un primo tempo aveva rivelato di non voler lavorare con il suo fidanzato proprio per non rischiare che l’attività professionale rovinasse la sfera affettiva.

