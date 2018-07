CANALE5: “Temptation Island”, nel terzo appuntamento del reality confronto finale per Ida e Riccardo, ma anche per unʼaltra coppia

Tante sorprese e colpi di scena nel terzo appuntamento di “Temptation Island“, in onda lunedì 23 luglio in prima serata su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è giunto a un vero e proprio punto di svolta: per due coppie sarà tempo di un confronto finale, con nuove rivelazioni che scuoteranno gli animi di alcuni di loro.

La terza puntata segnerà un punto di svolta nelle dinamiche sentimentali dei protagonisti. Il periodo di separazione porterà fidanzati e fidanzate a nuove consapevolezze che cambieranno completamente il loro approccio alla vita di coppia, consolidando, per alcuni, i rapporti nati con i single.

A sorpresa, oltre che per Ida e Riccardo, anche per un’altra coppia sarà tempo di confronto finale.

Ma, durante il falò, pure gli altri fidanzati e fidanzate si troveranno di fronte a sconvolgenti rivelazioni e tutti alla fine ne usciranno profondamente cambiati.

