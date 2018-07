26/07/2018 SU #CANALE5 LA QUARTA PUNTATA DI WIND SUMMER FESTIVAL e in contemporanea su Radio 105

WIND SUMMER FESTIVAL

L’IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LE CANZONI DELL’ESTATE!

GIOVEDÌ 26 LUGLIO IN ONDA LA QUARTA PUNTATA

IN PRIMA SERATA SU CANALE 5

E IN CONTEMPORANEA SU RADIO 105

CONDUCE

ILARY BLASI

con RUDY ZERBI e DANIELE BATTAGLIA

Domani, giovedì 26 luglio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105 – la quarta puntata del WIND SUMMER FESTIVAL, l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate. A condurre la serata ILARY BLASI insieme a RUDY ZERBI e DANIELE BATTAGLIA.

Questi gli artisti che vedremo esibirsi sul palco durante la quarta puntata: Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Ermal Meta, Emma, Boomdabash e Loredana Bertè, Fabrizio Moro e Ultimo, Ofenbach, Riki, Le Vibrazioni, Nina Zilli, Ultimo, Mihail, Gue Pequeno, Noemi, Enrico Nigiotti, Bob Sinclar, Biondo, Elodie e Michele Bravi con Gue Pequeno, Briga, Maneskin, Cosmo, Lorenzo Fragola e Gazzelle, Autogol, Vegas Jones, Fred De Palma.

Anche quest’anno, Il “WIND SUMMER FESTIVAL” oltre ad ospitare i big della musica italiana, darà spazio a 6 giovani artisti emergenti che sfidandosi tra loro nel corso delle puntate avranno la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Questi i nomi dei 3 giovani artisti finalisti che si esibiranno durante la quarta puntata e che si sfideranno per la vittoria finale: Fasma, Federica Abbate e Quentin40.

Durante la quarta puntata, RADIO 105, radio ufficiale di Wind Summer Festival, assegnerà lo speciale PREMIO RADIO 105 sulla base delle preferenze espresse da pubblico su www.105.net che voterà il proprio preferito tra i brani che gli artisti proporranno sul palco.

Il “WIND SUMMER FESTIVAL” è un evento coprodotto da Fascino e F&P Group.

Anche quest’anno sponsor dell’evento è Wind.

Redazione