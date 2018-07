Antonino Spadaccino da Amici a XFactor Uk: partecipa ai casting e per lui è standing ovation!

Ricordate Antonino Spadaccino?

E’ diventato popolare partecipando e vincendo, la quarta edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2004.

Nel corso degli anni ha inciso 5 dischi ma senza ottenere particolari riscontri di vendita, rimanendo per questo pressochè nell’ombra nonostante un buon talento vocale caratterizzato da un bel timbro “riconoscibile”.

Il suo ultimo lavoro inciso nel 2016 “Nottetempo” (anticipato dal singolo “Ali nere”) prodotto dalla sua amica Emma Marrone, con la quale sempre nel 2016 ha vinto la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition, non gli è servito ad affermarsi nel panorama musicale italiano.

Tuttavia Antonino ha continuato a cantare e a mettersi in gioco, attualmente anche fuori dall’Italia. Oggi, trentacinquenne, vive a Londra ed è di questi giorni la notizia che sta facendo il giro del web, riportata da vari siti tra cui RtL.it, del grande successo ottenuto nel corso della sua partecipazione ai casting di XFactor UK dove si è presentato con Say Something, un recente brano di Justin Timberlake.

Antonino, fin dalle prime note ha conquistato pubblico e giuria.Durante l’esibizione, i giudici Robbie Williams, Louis Tomlinson e Ayda Williams, si sono alzati in piedi “stregati” dalla sua voce e alla fine, dopo la standing ovation, lo ha fatto anche Simon Cowell, solitamente più duro da convincere. Al termine del brano, Cowell si è alzato e gli ha fatto cenno di avvicinarsi al tavolo dove ha ricevuto le congratulazioni e l’abbraccio di tutti i giudici. Il video, pubblicato sui social, sta spopolando e chi segue Antonino da sempre spera che l’Inghilterra possa dare al suo percorso quella “svolta” che in Italia è riservata a pochi ed “eletti”.

A fare il tifo per lui c’era Emma Marrone. I due pugliesi sono legati da una profonda amicizia. Su Instagram, infatti, la Marrone postando una foto con Antonino, ha scritto: “Per sempre. Esiste. Non è una strana invenzione. Tu ci sarai ed io ci sarò. Fratello”.

Redazione