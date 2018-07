28/07/2018 – 13:40 [COMUNICATO STAMPA] RAI GULP: BENJI E FEDE A GULP MUSIC – Ultimo appuntamento della stagione

Sonoi protagonisti dell’ultima puntata di “sabato(e in replica sempre sabato alle 18), con la conduzione di Celeste Savino. Il duo, più volte ospite di Gulp Music, è stato intervistato in occasione della partecipazione al Giffoni Music Concept, manifestazione che si svolge nell’ambito del Festival cinematografico.presentano i nuovi video e rispondono alle domande dei fans.Ospiti anche la cantautrice Federica Abbate e la rivelazione Carmen Ferreri. Non mancheranno alcune. Spazio infine ai video di Ariana Grande e Fabio Rovazzi, mentre nello spazio live filmato dai telespettatori c’è Demi Lovato. La musica su Rai Gulp è anche con “Top Music”, il programma delle classifiche dei singoli e degli album, condotto da Federica Carta e in onda la domenica, alle 14.05 e in replica alle 17.55.

