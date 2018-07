MARCO MENGONI sparisce senza preavviso dai social, il suo “Esercito” in fibrillazione…

Come riportato da vari siti web Marco Mengoni ha azzerato tutta la sua presenza sul web, cancellandosi senza preavviso da tutti i social: niente più Twitter, Facebook e Instagram (5 milioni di fan nel loro complesso). C’è chi parla di un attacco hacker e chi pensa a una strategia di comunicazione per lanciare un nuovo progetto musicale e ritornare in grande stile con social rinnovati e novità musicali. Così hanno fatto, per esempio, Taylor Swift e Adele e tutti gli indizi portano a una pura trovata commerciale, visto il già preannunciato imminente ritorno discografico del cantante di Ronciglione.

L’ultimo prodotto discografico di Mengoni è il singolo Come neve uscito il 1 dicembre 2017 che lo vede duettare con Giorgia, mentre l’ultimo album risale al 2015.

Il suo Esercito (così chiamati i fan di Mengoni ndr) sono in fibrillazione ma …ben sperano in un imminente e grandioso ritorno .