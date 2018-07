[COMUNICATO STAMPA] 61° Festival di Castrocaro: vince Maria. La serata su Rai1 il 10 agosto

MARIA (VALENTINA EGROTELLI) È LA VINCITRICE

DEL FESTIVAL DI CASTROCARO 2018 – 61^ EDIZIONE

L’INTERA SERATA SU RAI1 VENERDI 10 AGOSTO ALLE ORE 23,30

È Maria (Valentina Egrottelli) la vincitrice del 61° Festival di Castrocaro “Voci Nuove Volti Nuovi”.

Maria ha 23 anni e viene da Montignoso, in provincia di Massa-Carrara. Il suo progetto nasce all’età di 5 anni. Da allora ha sempre vissuto a contatto con musicisti e artisti. Circa 4 anni fa ha deciso di vivere con la musica. Ha iniziato l’esperienza del live con un proprio trio e duo acustico e frequenta un corso presso Cpm Music Institute con il maestro Franco Mussida. Ha partecipato a vari concorsi, nazionali e internazionali, dove ha conseguito diverse vittorie, tra cui il premio come miglior cantautrice e vincitrice del premio SIAE al concorso video FestivalLive. Premiata al concorso Una Voce per Sanremo 2017 ha visto pubblicati i propri lavori e sta uscendo con i primi singoli.

Ad assegnare la vittoria al giovane talento è stata la Giuria tecnica presieduta da Katia Ricciarelli e composta da Fio Zanotti, Alessandra Drusian dei Jalisse e Gatto Panceri.

Ad accompagnare i concorrenti dal vivo, sul palco allestito nel giardino del Padiglione delle Feste di Castrocaro, l’orchestra diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

“Castrocaro 2018”, condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla in compagnia di Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, andrà in onda venerdì 10 agosto alle ore 23,30 su Rai1.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

