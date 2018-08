01/08/2018 – 23:55 #RAI3: “LA MIA PASSIONE” Ospite Arisa

Secondo appuntamento della nuova serie del programma ideato e condotto da Marco Marra, “La mia passione”, in onda mercoledì 1 agosto alle 23:55 su Rai3. Si tratta di una serie di interviste per ripercorrere la vita professionale e privata di alcuni personaggi tra i più popolari e significativi della cultura e dello spettacolo italiano. Arisa, al secolo Rosalba Pippa, è la protagonista di questa puntata: formatasi alla scuola del grande Mogol, l’artista fa la sua prima timida apparizione al Festival di Sanremo del 2009 dove vince tra le nuove proposte con il brano Sincerità, colpendo tutti per il look insolito e il timbro vocale perfetto. Da lì, in meno di dieci anni, quella ragazza acqua e sapone partita da Pignola, un paesino lucano, è diventata una interprete sofisticata e profonda, ha conquistato la vittoria tra i big al Festival di Sanremo, è stata accanto a Carlo Conti co-presentatrice della stessa manifestazione e giudice controverso in due edizioni di X Factor.

Nel faccia a faccia con Marco Marra, Arisa ripercorre la sua vita, svelando retroscena sulle carriera e sulla vita personale, dal rapporto con i genitori al legame molto importante con il suo ex fidanzato, Giuseppe Anastasi, tra i più stimati autori del panorama musicale italiano, ancora oggi suo amico e collaboratore.

“La mia Passione” è un programma di Giovanni La Manna, Assunta Magistro e Marco Marra, scritto con Silvia D’Ortenzi e Cristina Mecci, la regia è di Giuditta Di Chiara.