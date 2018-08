Anna Lou Castoldi la figlia di Morgan e Asia Argento si scusa pubblicamente per la sua bravata con chi potenzialmente può essersi sentito offeso

La notizia è di questi giorni ed è rimbalzata sul web e su vari tabloid di informazione e riguarda, questa volta, Anna Lou Castoldi, figlia di di Morgan (Marco Castoldi ndr) e Asia Argento.

La diciasettenne si è resa colpevole di un atto di teppismo imbrattando con delle scritte le pareti di un autobus dell’Atac di Roma, pubblicando poi, quasi a vantarsi, la sua” bravata” su Instagram Story. Anche se ha poi rimosso quasi subito il filmato dal suo profilo le immagini sono state salvate dal portale http://www.romafaschifo.com, e pubblicate a sottolineare l’atto “incinvile” della figlia dei due “Vip” che come prevedibile, oltre la ragazzina, sono stati presi di mira dall’intransigente popolo social e ricoperti di severe critiche. Proprio per questo Anna Lou nelle ultime ore è intervenuta su Instagram per scusarsi, ma anche replicare e respingere gli insulti più pesanti:

È vero. Ho fatto una cosa di cui non mi vanto, un errore, lo capisco. Ora lo vedo, ho sbagliato e chiedo scusa. Non però in modo formale, conformista, come chi lo “deve” fare, ma chiederò scusa in modo sincero, col cuore e con la testa, alle persone che ho offeso, non a chi non ha nulla a che fare con quello che è successo e che parla solo per offendermi ma non c’entra nulla, non sa nulla di me, non è minimamente toccato da questo fatto, non sa nulla di mio padre e mia madre, di cosa possa significare essere figlia loro, se un privilegio o una condanna, certo non una colpa, ma soprattutto (e questo vale per tutti) non sa cosa significa avere 17 anni oggi, in questo mondo privo di tenerezza, di esempi, violento e disumano.