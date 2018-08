J-Ax lascia l’agenzia fondata con Fedez – Newtopia dopo Rovazzi perde un altro pezzo.

Dopo Fabio Rovazzi, Newtopia perde un altro pezzo. Con un comunicato ufficiale, l’etichetta discografica ha annunciato l’uscita di J-Ax e la fine della sua collaborazione musicale e imprenditoriale con Fedez, che oggi rimane l’unico fondatore in carica nell’agenzia. “Dopo aver battuto ogni record di vendite, certificazioni e sold out nei live che li hanno visti protagonisti, da oggi in poi saranno impegnati nei loro progetti singoli“, si legge nel comunicato.

J-Ax celebra i venticinque anni della sua carriera con le cinque date evento al Fabrique di Milano tra il 15 e il 22 ottobre (che seguono la pubblicazione della sua antologia 25 Ax – Il bello di essere J-Ax). Fedez, invece, “tornerà al banco di X Factor, per la sua quinta stagione da giudice“. E in coda al comunicato la notizia più importante: “L’agenzia Newtopia, in base agli accordi raggiunti dai due artisti, proseguirà il suo percorso con Fedez“.

Insomma, nulla è per sempre e dopo il sodalizio che ha dato vita al progetto Comunisti col Rolex ognuno per la sua strada.

