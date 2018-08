[Comunicato Stampa] La Sagra più grande d’Italia su #Rai2 e sui rotocalchi nazionali

La Sagra più grande d’Italia su Rai 2 e sui rotocalchi nazionali

Venerdì 10 agosto la rubrica Eat Parade del Tg2 presenterà la sagra

Castellaneta – La rinomata “Sagra da Far’nèdd e dei Sapori di Puglia Città di Rodolfo Valentino” anche quest’anno promuovere il marchio Puglia dei produttori, come ha sottolineato la stampa nazionale, dai mensili La Freccia di Trenitalia, Cucinare Bene, Un Mese in Cucina, Vero Cucina, A Tavola, e ai settimanali Mio e Sono; inoltre Rai 2 si occuperà della sagra venerdì 10 agosto, alle 13,30 su Tg2 Eat Parade, in diretta e in differita su www.raiplay.it o sulla app rai play e, in seguito, sul sito www.tg2.rai.it nella sezionerubriche/eatparade.

La rinomata “Sagra da Far’nèdd e dei Sapori di Puglia Città di Rodolfo Valentino”, la più grande d’Italia con i suoi 2 km di percorso nella magica cornice del centro storico di Castellaneta, torna domenica 12 agosto 2018 organizzata dall’associazione Uni.Com.Art. di Castellaneta, con degustazione a un unico ticket di Panino di farinella gourmet, mozzarelle e capocollo, ‘U Zip Zip’ con pomodoro e peperoncino su pane casereccio, focaccia, pasta alla San Juannin, salsiccia alla brace, vino, frutta, gelato Negus tipico della città del mito, amaro pugliese Fiume, birra Raffo a volontà della tradizione tarantina.

A fine percorso ci sarà il bicchiere ufficiale dell’evento in ceramica dipinto a mano, con la traduzione in italiano di quattro proverbi in dialetto castellanetano.

Anche quest’anno i visitatori avranno l’opportunità di vivere le sensazioni tipiche dalle melodie dei gruppi musicali e illusionisti che allietano la lunga serata, da Deborah J. Carter con il sassofonista Michael Rosen a Mustacchi Bros, Nicola Pannarale FunkTree, Supernova, Wiar, Gabriele Russillo Meet Style, Meridio Popular Band, Tàlassa, all’Obsession Dance Academy, al dj Goffredo Santovito e a Mr. Mago Jack.

Redazione