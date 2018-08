[COMUNICATO STAMPA] FESTIVAL SHOW 2018: si riparte il 9 agosto a Bibione (Venezia) con FABRIZIO MORO, ELODIE, MICHELE BRAVI, ENRICO NIGIOTTI, ALESSIO BERNABEI, NESLI, FRED DE PALMA, ALESSANDRO COLI

2018

Presenta BIANCA GUACCERO con Paolo Baruzzo

SI CONFERMA L’APPUNTAMENTO MUSICALE DELL’ESTATE D JESOLO LIDO CON 20 MILA PERSONE IN PIAZZA TORINO!

Prossima tappa il 9 agosto a Bibione (Venezia) con

FABRIZIO MORO, ELODIE, ENRICO NIGIOTTI, ALESSIO BERNABEI, NESLI, FRED DE PALMA, ALESSANDRO COLI

Agosto comincia con il botto per Jesolo Lido grazie alla tappa di FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana, che si è tenuta ieri sera in Piazza Torino radunando 20 mila persone! Lo spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, infatti, si è ormai affermato come uno dei più apprezzati eventi estivi ad ingresso libero, grazie alla passione e alla professionalità di anni di esperienza e alla qualità degli sponsor. Quello di ieri sera, è stato il più grande successo di Festival Show a Jesolo di questi anni. Sul palco si sono esibiti gli attesissimi big della musica italiana ALEXIA, ANNA TATANGELO, ELETTRA LAMBORGHINI, in splendida forma, EMMA MUSCAT, tra le più applaudite dai giovani con la sua esibizione al pianoforte FRED DE PALMA, LELE, SONOHRA ma anche i giovani emergenti e la stella di Radio Birikina JERRY CALÀ. Spazio anche ai messaggi sociali con l’importante ricerca della Fondazione Città della Speranza, la sensibilizzazione all’uso ragionato della plastica che inquina i nostri mari e l’appello alla guida responsabile di Anas. Sul palco è salito anche il Sindaco di Jesolo Valerio Zoggia a salutare i migliaia di turisti accorsi in piazza, che tra pomeriggio e sera risultano essere 20 mila, e a ringraziare il grande villaggio della musica che ancora una volta è sinonimo di estate per la splendida città balneare. Il gran finale è con i THE KOLORS e le stelle filanti che inondano la folla mentre la bravissima conduttrice Bianca Guaccero e Paolo Baruzzo salutano il pubblico!

Ora è il momento della terza tappa, dopo Caorle e Jesolo Lido, in una delle più belle località balneari del Nord Italia: il 9 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia). Lo spettacolo inizierà alle 21.00, ma l’intrattenimento di qualità comincia sin dal pomeriggio con il sound check degli artisti e con il pre show (dalle 20.00), in cui i main sponsor di Festival Show si rendono protagonisti sia sul palco che nell’apposito villaggio sponsor: Anas, Branca Menta, Fiat, Ricola, Maxì, Amen, Sensitive, Il Melograno, Dolomiti Superki, Siver Care, Consorzio di Tutela del Prosecco Doc. L’animazione continua con i partner e fornitori ufficiali del tour: Aromika my Parfum, Natura verde bio, Acqua Dolomia, GoOpti, Wella e Pronto Ghiaccio.

Per questa tappa l’organizzazione di Festival Show ha messo insieme un cast d’eccezione: la rivelazione musicale internazionale MIHAIL, gli artisti che dominano le classifiche FABRIZIO MORO, ELODIE, ENRICO NIGIOTTI, ALESSIO BERNABEI, NESLI, FRED DE PALMA, il giovane protagonista di “Io Canto” ALESSANDRO COLI e due band storiche come RICCHI & POVERI e COLLAGE. Per la sezione giovani emergenti, si sfideranno ALISON MEDINI da Verona e la band NAMELESS da Ferrara.

La tappa, organizzata in collaborazione con Comune di San Michele al Tagliamento, fa parte delle otto città che la kermesse animerà questa estate con i big della musica, fino ad arrivare il 1° settembre nella maestosa Piazza Unità d’Italia a Trieste!

Presenta la bella conduttrice televisiva e attrice BIANCA GUACCERO, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella.

Durante le prove, nel backstage Hoara Borselli conduce lo speciale in diretta su Radio Bella e Monella.

Redazione