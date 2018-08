10/08/2018 – 23:15 #RAI1: FESTIVAL DI CASTROCARO  Una serata di musica e grandi ospiti alla scoperta delle voci nuove

Domani venerdì 10 Agosto dalle 23.15 in onda su Rai1 la sfida tra i 10 giovani talenti che concorrono nella manifestazione canora per le voci nuove più famosa e più longeva d’Italia: il Festival di Castrocaro “Voci Nuove Volti Nuovi”.

In occasione della 61a edizione, dai giardini dello storico Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Rai1 trasmette una serata dedicata alla grande musica italiana, alla ricerca dei talenti musicali di domani.

A condurre la finalissima della storica manifestazione – che negli anni ha lanciato artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Zucchero e Caterina Caselli – Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, in compagnia di Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. Con loro, tanti ospiti del panorama musicale italiano.

A salire sul palco, selezionati in queste settimane tra circa cento partecipanti in lungo e in largo nella Penisola, 10 finalisti provenienti da tutta Italia: Daniele Barsotti, 36 anni, da Gugliano in provincia di Lucca; Orazio Cannizzaro, 27 anni, da Modica (Ragusa); Valentina Colonna, 31 anni, da Grottaglie in provincia di Taranto; Valentina Egrotelli (Maria), 23 anni, da Montignoso in provincia di Massa Carrara; Luana Frazzitta, 17 anni, da Pisa; Giuseppe Leone, 20 anni, da Galliate in provincia di Novara; Maria Rossella Longo, 19 anni, da Modena; Nicola Malpensi, 23 anni, da Bologna; Aurora Tetto, 17 anni, da Forano in provincia di Rieti; Debora Tresanini, 22 anni, da Sarzana in provincia di La Spezia.

Grande ospite e presidente della giuria Katia Ricciarelli, il soprano italiano più popolare ed amato. Nel ruolo di giurati anche il compositore e produttore Fio Zanotti (Anna Oxa, Eros Ramazzotti, Ornella Vanoni, Renato Zero, Pooh, Adriano Celentano, solo per citarne alcuni), Alessandra Drusian, cantante dei Jalisse, tornati da poco in tv con il secondo posto al talent show di Rai1 “Ora o mai più” e lo storico cantautore italiano Gatto Panceri.

Nel corso della serata, assegnato anche il premio “Brano più radiofonico”, scelto da una giuria qualificata di esperti radio. E insieme al riconoscimento per la “Voce Nuova”, anche quest’anno il Festival premia il “Volto Nuovo”.