11/08/2018 – 20:30 #RAI1: TECHETECHETE’ Divina Pravo e Regina Lear

L’incontro tra due regine assolute dello spettacolo internazionale – Patty Pravo e Amanda Lear – nella puntata di “Techetechete’” di sabato 11 agosto alle 20.30 su Rai1.

Un incontro mai avvenuto davanti alle telecamere, se non nell’immaginario di un pubblico che le segue fedelmente da tanti anni, consacrandole come icone assolute di fascino, classe ed eleganza. Nella puntata di Salvo Guercio, intitolata “Divina Pravo e Regina Lear”, Techetechete’ creerà ad arte questo incontro, ricostruendo la carriera delle due artiste attraverso dichiarazioni comuni, brani indimenticabili e un fioretto incrociato di trasgressioni e colpi di scena.

Rivedremo le loro migliori interpretazioni, da “Pazza idea” a “Pensiero stupendo“, da “Tomorrow” a “Cocktail d’amore”, realizzate come dei veri e propri videoclip in un viaggio attraverso le loro trasformazioni, i cambiamenti di look, le ardite provocazioni sui palcoscenici di tutto il mondo.

A coronamento della puntata ci sarà anche il primo “duetto virtuale” tra le due artiste sulle note di “Walk on the wild side” di Lou Reed, unico brano interpretato da entrambe: da Amanda nella versione originale, da Patty nella trasposizione italiana, intitolata “I giardini di Kensington”. Non mancheranno fuori onda rubati durante la registrazione dei loro spettacoli e filmati inediti.