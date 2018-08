Ermal Meta e il vero motivo per cui non ha fatto le foto con i fan

Ermal Meta attualmente sta girando tutta l’Italia col suo ultimo tour che si sta rivelando di grande successo, tuttavia, qualche giorno fa, alcuni fan hanno lamentato il fatto che, dopo i concerti, Meta non si sia fermato per le le foto di ritocondi sollevando una polemica che è rimbalzata sul web.

Meta che notoriamente non le manda a dire, ha risposto alle accuse dalla sua pagina Facebook:

“Vorrei dire con grande serenità a tutti i delusi dell’ultima ora che non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico sul proprio social, ma per vivere un’esperienza” “Mettete giù sti telefoni e godetevi le esperienze. Un abbraccio a tutti, con affetto. Ermal”.

Tuttavia la polemica non si è placata dividendo i fan tra chi condivide l’opinione del cantautore e chi invece continua a pensarla diversamente, ragion per cui Meta è ritornato sull’argomento con un altro post su Twitter spiegando, questa volta, il vero motivo del suo comportamento di quella sera dopo il concerto:

“Ho visto molti articoli sul fatto che non ho fatto due foto dopo un concerto, ma nessun articolo sul fatto che lo stesso concerto lo avessi terminato con 38 di febbre, un ginocchio malmesso e cali di pressione“ .

Non solo, nello stesso tweet Ermal Meta replica anche ai presunti flirt di cui si è parlato in questi giorni:

“Ho visto più articoli sui miei presunti flirt e vita privata che, per esempio, sulla donazione dei proventi dei diritti d’autore di Non mi avete fatto niente ad Emergency“ . Lo capisco, alcune cose fanno click e altre no. C’est la vie!‬concludendo poi: “Un ringraziamento sincero alla mia gente. Voi sapete chi siete e sapete il perché” .

Queste le prossime date del tour:

12/08 – San Giovanni Di Sinis – Cabras (Or) – Anfiteatro Di Tharros

13/08 – Sant’ Antioco (Ca) – Arena Fenicia

16/08 – Torrenova (Me) – Campo Sportivo

17/08 – Taormina (Me) – Teatro Antico

19/08 – Rossano Calabro (Cs) – Anfiteatro M. De Rosis

22/08 – Alassio (Sv) – Riviera Music Festival / Porto Luca Ferrari

23/08 – Oliena (Nu) – Arena Corrasi

25/08 – Chieti – Anfiteatro La Civitella

26/08 – San Benedetto Del Tronto (Ap) – Porto Turistico

29/08 – Treviso – Home Festival

31/08 – La Spezia – Parco Allende

01/09 – Langhirano (Pr) – Piazzale Celso Melli

03/09 – Carmagnola (To) – Piazza Italia

04/09 – Bologna – Festa Dell’unità / Viale Della Fiera

07/09 – Brescia – Piazza Duomo

28/09 – San Vito Lo Capo (Tp) – Cous Cous Festival

04/10 – Lugano (Ch) – Palazzo Dei Congressi

Redazione