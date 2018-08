SEQUEL FANTASY: La stagione finale del GAME OF THRONES (Il Trono di Spade), almeno secondo quanto riportato da uno degli attori, “…Sarà al contempo incredibilmente esaltante e straziante…”

Nathalie Emmanuel, una delle star de Il Trono di Spade, racconta che la stagione in arrivo – quella finale cioè – sarà addirittura “straziante”:

Ci sono così tanti personaggi e storie che non hanno ancora trovato la loro conclusione, quindi questa stagione sarà incredibilmente soddisfacente per le persone Sarà al contempo incredibilmente esaltante e straziante. Tutto quello che vi aspettate da Il Trono di Spade lo vedrete ma, dal momento che questa sarà l’ultima stagione, le emozioni saranno molto più intense. Non vedo l’ora che arrivi in onda e che il pubblico lo la veda. La produzione è finita ora.

L’attrice interpreta il ruolo di Missandei, una stretta confidente di Daenerys Targaryen, il ruolo di Emilia Clarke, la Regina dei Draghi. La serie, ispirata ai romanzi di George RR Martin A Song of Fire e Ice, ha debuttato per la prima volta nel 2011.

È successo, nel corso delle stagioni, che Il Trono di Spade sia stato criticato un po’ per la lentezza delle puntate (nella narrazione della vicenda cioè), ma gli episodi finali saranno solamente otto, quindi di certo non ci sarà questo problema stavolta. Non ci resta che attendere l’arrivo della nuova stagione e il successivo inizio degli spinoff prequel. [FONTE: Comicbook.com ]

