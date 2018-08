[COMUNICATO STAMPA] MAGNOLIA ESTATE – Nick Murphy fka Chet Faker live Mercoledì 22 Agosto

Mercoledì 22 Agosto il CIRCOLO MAGNOLIA ospiterà l’attesissimo ritorno in Italia, dopo quattro anni, di Chet Faker, nella prima e unica data nel nostro paese del suo nuovo progetto come Nick Murphy. Diventato famoso grazie a una cover di “No Diggity” dei Blackstreet caricata sul web nel 2012, Nicholas Murphy inizia la sua carriera sotto lo pseudonimo Chet Faker. Nello stesso anno pubblica il primo Ep “Thinking in Textures”, diventato disco d’oro in Australia e che lo porta sui palchi di grandi festival americani e inglesi. L’album di debutto “Built in Glass” nel 2014 conferma il talento di Nick Murphy, che riesce in questo lavoro a fondere, in maniera unica, soul ed elettronica e da cui vengono estratti due singoli multiplatino. Nel 2017 esce l’Ep “Missing Links” dove l’artista abbandona lo pseudonimo per usare il suo vero nome, un ritorno alle origini anche musicale dove il cantante e produttore ritrova una dimensione più personale e dinamica. In apertura alla serata la cantautrice e polistrumentista fiorentina Birthh. Ingresso: Euro 27 + d.p.

Prevendite disponibile su:

www.ticketmaster.it

www.ticketone.it Apertura cancelli: 19.00