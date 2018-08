EMMA MARRONE: …”Adesso ve la dico io la verità. La verità è…

E’ risaputo! Emma Marrone non le manda a dire, perciò dal suo profilo Instagram pubblica la foto della copertina del giornale che titola ‘Emma lesbica? Tutta la verità!‘ e si lascia andare ad uno sfogo senza mezzi termini che condanna un certo tipo di giornalismo, ribadendo un concetto di amore “universale”.

“Adesso ve la dico io la verità. La verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che questo paese sta tornando nel Medioevo e l’omosessualità sta diventando un problema da ‘combattere'”. “Con questo titolo da quattro soldi frutto di un ‘giornalismo’ alla deriva non state ferendo me, che ho le spalle larghe e le vostre cazzate me le metto in tasca da 10 anni. Con questo titolo avete offeso la vostra dignità in primis e poi quella degli altri. Con questo titolo avete evidenziato il marciume di questa società ipocrita e razzista”

“Non aggiungo altro perché vi commentate da soli. Un bacio a tutti gli amici ‘omosessuali’. Sentitevi liberi sempre e senza nessuna riserva di vivere la vostra vita, i vostri sentimenti e la vostra libertà”, ha continuato. “Viva l’amore senza pregiudizio. Con i vostri giornali accendiamo il fuoco dell’amore. E adesso andate a guardarvi allo specchio e vergognatevi“, ha quindi concluso la cantante salentina.