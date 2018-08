MUSICA: ANASTACIA annulla il concerto del 22 agosto a Sapri “A causa di una grave violazione del contratto con il promotore locale”.

Anastacia, la cantate americana attesa per un concerto a Sapri (Salerno) il 22 agosto, nell’ambito della kermesse locale “Sapri anni ’60“, ha annullato la sua esibizione con un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale per “Una grave violazione del contratto con il promotore locale“. Gli spettatori potranno ottenere il rimborso del biglietto.

Questo il messaggio:

“A causa di una grave violazione del contratto con il promotore locale, è con grande dispiacere che siamo stati costretti a cancellare lo spettacolo a Sapri mercoledì 22 agosto. Mi piace esibirmi in Italia e vedere i miei fan italiani, quindi sono molto triste nel dire che questo spettacolo non è in grado di andare avanti a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo. Si prega di contattare il punto di acquisto locale per i rimborsi dei biglietti e qualsiasi altra domanda”.

Grande la delusione del pubblico della cantante, che nel corso della sua carriera si è esibita in Italia in diverse occasioni.