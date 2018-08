21/08/2018 – 21:25 #RAI1: THE GOOD DOCTOR “Sette motivi”, “Nei panni dell’altro”

dopo la sospensione della scorsa settimana, torna la serie di successo dell’estate di Rai 1. Il dottor Shaun sospetta che una sua paziente stia nascondendo la vera causa che l’ha portata in ospedale. Intanto, la vita professionale del dottor Melendez è messa a rischio dai suoi problemi privati. E’ la trama di “Sette motivi“, il primo dei due episodi di The Good Doctor che Rai1 trasmette stasera martedì 21 agosto in prima serata alle 21.25. A seguire, “Nei panni dell’altro”: il dottor Murphy ha difficoltà a comprendere le sofferenze di una paziente malata di cancro che è biologicamente un uomo. [f.te Comunicati Rai]

Redazione