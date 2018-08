FESTIVAL SHOW 2018

Grande attesa per la tappa di venerdì a Mestre!

Sul palco: il vincitore di Amici 2018 IRAMA, THE KOLORS, THOMAS, AL BANO, EX-OTAGO, MORENO, RED CANZIAN

Conduce BIANCA GUACCERO con PAOLO BARUZZO

Venerdì 24 agosto FESTIVAL SHOW 2018, il festival itinerante dell’estate italiana, torna ad essere protagonista in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia), con la settima tappa del tour. Lo spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, anche questa estate si è affermato come uno dei più apprezzati eventi estivi ad ingresso libero, grazie alla passione e alla professionalità di anni di esperienza e alla qualità degli sponsor. Ogni data si è trasformata in un grande evento live, capace di entusiasmare il pubblico di tutte le età!

Il cast che salirà sul palco di Mestre sarà, ancora una volta, in grado di mettere d’accordo spettatori di tutte le età: ci saranno gli idoli dei giovani THE KOLORS, THOMAS, IRAMA, EX-OTAGO, MORENO, oltre a due artisti che hanno alle spalle anni di onorata carriera AL BANO e RED CANZIAN! Si esibiranno, poi, Davide Merlini e Dalise. Per la sezione giovani emergenti, si sfideranno Kateryna Biehu dall’Ucraina e Sonia da Catania.

La tappa di Mestre, organizzata in collaborazione con Comune di Venezia, Vela e Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta – Lagunare, completa, insieme alla finalissima di Trieste dell’1 settembre, l’elenco delle otto città che si sono aggiudicate, per il 2018, la kermesse che porta sul palco i big della musica.

Presenta lo spettacolo di piazza Ferretto la conduttrice televisiva e attrice BIANCA GUACCERO, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella.

Presenza fissa a Festival Show, quella di Hoara Borselli, che conduce lo speciale radiofonico in diretta su Radio Bella & Monella, intervistando gli artisti presenti in ogni tappa e raccontando i numerosi retroscena. La sera, durante lo show, l’avvenente showgirl toscana è invece protagonista, insieme agli artisti di punta, dei collegamenti dal backstage.

Redazione