MINA, il 23 agosto 1978 il ritiro dalle scene.

Quarant’anni fa l’ultimo concerto di Mina! Esattamente il 23 agosto del 1978, la Tigre di Cremona (così era chiamata ndr) si esibiva per l’ultima volta in concerto alla Bussola di Marina di Pietrasanta. Dopo di allora, Mina non ha più calcato le scene, rifiutando proposte di interviste e comparse televisive.

Massimiliano Pani, figlio di Mina, ha ricordato che gli ultimi due concerti realizzati a Viareggio furono gli unici che vide in tutta la sua vita.

“Avevo 15 anni. Impressionante. La gente batteva le mani e i piedi. C’era un clima di tensione, un’emozione fortissima. Ero in vacanza al Forte. C’era un concerto alla settimana, di fianco a me sempre lo stesso signore grosso che aveva acquistato i biglietti di tutti i concerti”,

Ed è proprio di qualche giorno fa la notizia del vero motivo per il quale Mina si ritirò dalle scene. Come riportato da vari siti web e quotidiani nazionali, la causa fu un’infezione polmonare che ne provocò in un primo momento il ritiro temporaneo che, col passare del tempo, diventò definitivo per scelta della cantante.

A quanto pare, il lungo periodo di convalescenza le ha fatto apprezzare l’intimità e la tranquillità di una vita lontana dai riflettori, si rifugia quindi nella quiete di Lugano da dove sarebbe uscita solo per incidere uno-due album all’anno. Mina infatti ha rinunciato alla vita di spettacolo ma mai alla musica.

