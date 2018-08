Stash dei The Kolors risponde alle ragazze incontrate in hotel: “Vi prego di riflettere su questo atteggiamento”

Il frontman dei The Kolors, Stash, ancora molto seguito dal pubblico qualche giorno fa è stato protagonista di un episodio particolare. Nello specifico, pare che sia stato fermato in hotel da un gruppo di ragazze che, invece di un selfie o di un autografo, gli hanno chiesto se lui le potesse seguirle su Instagram.

Non è la prima volta che una cosa del genere capita al cantante che si è voluto esprimere sulla questione dal suo profilo social: “Oggi sono stato fermato in hotel da alcune ragazze che mi hanno rincorso per chiedermi di seguirle su Instagram” “Non è la prima volta e vorrei condividere questa esperienza con voi. Serve un risveglio generale”.

Stash, sempre nella stessa stories, ha ripostato anche lo screenshot del messaggio da lui mandato ad una delle ragazze. “È evidente che tu non sia una fan dei Kolors” ha scritto “Mi chiedo: Perché chiedere ad una persona, il cui progetto non ti interessa minimamente, di seguirti su Instagram?”. Ha infine aggiunto: “Vi prego di riflettere su questo atteggiamento… Perché questi social network stanno sovrastando la vostra umanità! Decidi tu, non far decidere ai social che persona devi essere!”.

Redazione