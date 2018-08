[COMUNICATO STAMPA] NICCOLÒ AGLIARDI: in radio “JOHNNY”, il primo singolo estratto dall’antologia “RESTO”, in uscita il 14 settembre

NICCOLÒ AGLIARDI

È IN RADIO

JOHNNY

PRIMO SINGOLO ESTRATTO DALL’ANTOLOGIA

IN USCITA IL 14 SETTEMBRE

RESTO

Composta dai 2 CD Ora e Ancora

Un totale di 25 CANZONI con 3 BRANI INEDITI

Da venerdì 24 agosto, è in radio e disponibile in streaming e digital download “JOHNNY” (http://radi.al/NiccoloAgliardiJhonny), primo singolo di NICCOLÒ AGLIARDI estratto da “RESTO” (Edizioni Curci/Artist First), antologia in uscita venerdì 14 settembre, composta dai 2 cd “Ora” e “Ancora” contenenti 25 brani.

“JOHNNY”, primo dei 3 brani inediti della raccolta, nasce da una lunga e preziosa chiacchierata con Gino Pacifico ed è stato prodotto dal trio Tommaso & Giacomo Ruggeri e Giordano Colombo che hanno curato anche la maggior parte degli arrangiamenti di “RESTO”. Gli altri due inediti, invece, sono stati prodotti da Corrado Rustici.

«JOHNNY è il ritratto di un adolescente liberamente ispirato a ciò che recentemente è accaduto nella mia vita – racconta Niccolò Agliardi – Ho scelto di intraprendere un percorso da genitore affidatario ed è così che, quasi all’improvviso, mi ritrovo nel nuovo ruolo di padre di un ragazzo che ha visto “il mare da tutti le parti ma non il futuro”. Il mio compito è quello di insegnare a costruirselo appena dopo averlo sognato. In un paese che promette molto ma non sempre mantiene. Johnny è mio figlio, ma potrebbe essere uno dei tantissimi ragazzi italiani che, bombardati da milioni di sollecitazioni digitali, fanno fatica a immaginare per loro un progetto concreto e duraturo. Un mestiere che li gratifichi e che preveda, prima della ricompensa la necessaria fatica per ottenerla.»

“RESTO” sarà disponibile in streaming, digitale e nella versione deluxe con un kit origami: ogni brano dell’antologia, infatti, sarà rappresentato da un particolare origami pensato appositamente da Niccolò. Il pre-order del disco su iTunes partirà venerdì 31 agosto con un prezzo speciale.

Di seguito le tracklist di “Ora” e “Ancora”.

ORA: “Di cosa siamo capaci”; “Johnny”; “Una moneta nel mare”; “Rumore di fondo”; “Da casa a casa”; “Stiamo come stiamo”; “Non ci aspettiamo più”; “Perfetti”; “Le parole dell’assenza”; “Fratello pop”; “Simili”; “Naviganti”.

ANCORA: “Non vale tutto”; “Più musica e meno testo”; “Secondo te?”; “Resto”; “Quattro quarti”; “Ealing”; “Non importa veramente”; “Colpi forti”; “La sentinella”; “Alla fine del peggio”; “Mi manca da vicino”; “Qualcosa vicino all’amore”; “L’ultimo giorno d’inverno”.

NICCOLÒ AGLIARDI è nato a Milano nel 1974, si è laureato in Lettere moderne con una tesi sui luoghi reali e immaginari presenti nelle canzoni di Francesco de Gregori. Autore e cantautore, Agliardi ha pubblicato quattro dischi di inediti (“1009 giorni”, “Da Casa A Casa”, “Non Vale Tutto” “Io non ho finito”). Scrive e collabora con grandi artisti italiani e internazionali (Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Elisa, Emma Marrone, Patty Pravo, Arisa, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Emis Killa, Damien Rice, Bryan Adams e molti altri). Ha vinto due volte il Premio Lunezia (per “Da Casa A Casa” e “Non Vale Tutto”), ha vinto un Ascap Award ed è stato nominato ai Latin Grammy Awards per il brano “Invece No” di Laura Pausini. Ha pubblicato con Alessandro Cattelan il romanzo divenuto best seller “Ma la vita è un’altra cosa” ed ha partecipato come giudice fisso a “Spit”, programma cult di Mtv. È collaboratore alla cattedra di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Milano e docente di tecniche di scrittura creativa. Direttore artistico e compositore delle canzoni originali della colonna sonora per le tre stagioni della serie tv record di ascolti “Braccialetti Rossi”, ha ricevuto in occasione del Festival del Cinema di Roma 2014 due premi come migliore colonna sonora dell’anno per la sezione fiction e migliore canzone originale con “Io non ho finito”. Nel 2016 ha fatto il suo esordio nella narrativa con il romanzo “Ti Devo Un Ritorno” (Salani) e ha curato la colonna sonora della terza stagione di Braccialetti Rossi, racchiusa in un album uscito ad ottobre. È autore e compositore del disco “Simili” per Laura Pausini – nomination per i Latin Grammy Awards 2017. E del disco “Fatti sentire” (marzo 2018) anticipato dal singolo “Non è detto”. È candidato ai Nastri d’Argento 2018 con “Ho Cambiato I Piani” per la migliore canzone originale cantata da Arisa nel film “9 Lune e mezza” diretto da Michela Andreozzi. È autore e conduttore di “DIMMIDITE”, nuovo programma della seconda serata di Rai 1 dal 26 giugno 2018. Nell’estate 2018 conduce insieme a Paola Gallo “WEEK-UP” magazine di cultura e intrattenimento musicale su RADIO2.

Redazione