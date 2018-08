[COMUNICATO STAMPA] IL “BE QUIET TALENT SHOW” ILLUMINA L’ESTATE DELLA RAI

Duecentomila spettatori per il debutto del nuovo format napoletano

È andata in onda il 23 agosto su Rai Due, alle 23.50, la puntata zero del nuovo format “Be Quiet Talent Show”, ideato dal canta-compositore Giovanni Block, dallo scrittore e giornalista Giovanni Chianelli e dall’autore surreale Luciano Labrano. Nonostante l’ora tarda di una serata di piena estate e la concomitanza con diversi programmi di grande seguito, il debutto del collettivo di artisti, nato circa sei anni fa e ora divenuto associazione, ha conquistato quasi duecentomila spettatori con il 2,52% di share, un dato superiore a quello ottenuto, nella stessa fascia oraria, da Rai Tre.

Il Talent Show targato Be Quiet è una spietata parodia di quanto sembra pilotare il pubblico e l’informazione verso un’epoca “fast” dall’ascolto e dall’insulto facile, popolata dai “mostri” del web e dalla subcultura, ma nel contempo è l’occasione per accendere le luci sulla musica cantautorale di qualità rappresentata da artisti di talento, emergenti e non. Un esordio incoraggiante che apre a nuovi scenari per le produzioni future del Be Quiet.

Redazione