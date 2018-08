MARCO CARTA: “Sono stato in Sardegna per due mesi, non succedeva da prima che partissi per realizzare i miei sogni…

Sono stato in Sardegna per due mesi, non succedeva da prima che partissi per realizzare i miei sogni.. tutto questo, è stato dovuto da un insieme di cose.. La convalescenza, la voglia di stare con i miei, l’attaccamento alla mia terra, il mio mare.. È stata una estate alternativa, non esattamente secondo i miei piani ma comunque bella.. Ad esempio rivedere vecchie amicizie come Barbera in arte Titanic. Proseguire il mio tour e cantare anche nella propria terra rende tutto magico. Questa estate sono andato spesso allo stabilimento d’aquila e mi hanno sempre ospitato, ci tengo a sottolineare la mia gratitudine ❤️ ( #Daquila ) Ho avuto il tempo per riscoprire gli odori della mia terra. Riscoprire piccoli angoli nel mio quartiere che non vedevo da almeno 12 anni, piccoli angoli di casa mia che non toccavo da 15 anni e pensare che l’ultima volta ero solo un ragazzino.. Rientrare nella palestra dell’is bingias mi ha fatto un effetto allucinante.. mi sono rivisto la, a sudare per ore ed anni di allenamento, sempre con quel pallone in mano.. #isbingias Grazie a tutte le persone che ho rincontrato e a tutti coloro che mi hanno emozionato. Ora sto volando per Roma, stasera avrò un concerto vicino Palermo e da domani avrò la responsabilità di prender parte al futuro di qualcuno.. È una responsabilità. Tutto bene… @ibandworld2018 #Mediaset che il talent abbia inizio. Buona giornata!

