RIKI CONQUISTA L’ARGENTINA CON “DOLOR DE CABEZA”

RIKI non si ferma e il suo successo varca largamente i confini nazionali e si espande in Argentina, conquistando l’America del Sud con “ Dolor De Cabeza” feauturing con i CNCO.

Attualmente Riki si trova a Buenos Aires per promuovere il brano che ha anticipato l’uscita dell’ultimo album Live summer mania, “Dolor de Cabeza” primo in classifica in diversi Paesi, tra cui Italia, Polonia, Finlandia, Cile, Argentina e Perù e con più di quindici milioni di views per il video.

Dopo aver partecipato al Summer Festival e aver vinto il premio 105 per Dolor De Cabeza come brano dell’estate, ora è il momento di cantare con la famosa band argentina nel loro paese.

Il giovane cantautore, quotidianamente impegnato nei Live e interviste nei talk sudamericani, ha letteralmente rubato il cuore anche alle fan locali:

“Non mi sarei mai immaginato un’accoglienza così calorosa qui. Fan che mi aspettano fuori l’hotel per cantare con me non solo Dolor de Cabeza ma anche le mie canzoni italiane. Sono davvero felice”.

Il cantante ha promesso alle sue sostenitrici argentine di tradurre altri brani in spagnolo delle sue canzoni più celebri in Italia.

Insomma, La conquista del Sudamerica è appena iniziata!

https://www.dropbox.com/s/33m2aohcjnkv1y4/Video%2024-08-18%2C%2019%2002%2016.mov?dl=0

Redazione