MUSICA: Dagli U2 a Ghali, da J-Ax a Baglioni scopriamo i protagonisti che in  autunno animeranno gli spettacoli dal vivo nei palazzetti

Quasi terminata la sbornia dei concerti e festival estivi, ci si prepara a un cartellone autunnale pieno di appuntamenti da non perdere per gli appassionati di musica. Tra gli eventi più attesi il ritorno degli U2, e i festeggiamenti per i 50 anni di carriera di Claudio Baglioni e quelli per i 40 anni dall’uscita dell’album “Sotto il segno dei pesci” di Antonello Venditti. Atteso il primo tour dei palasport di Ghali e il ritorno senza Fedez di J-Ax.

Già sold out da mesi, l’eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour riporterà dalle nostre parti gli U2, con 4 date al Forum di Assago a Milano (l’11, il 12, il 15 e il 16 ottobre). Claudio Baglioni spegne 50 candeline sulla torta della sua carriera e torna a esibirsi dal vivo. E lo fa prima con tre anteprime all’Arena di Verona, dal 14 al 16 settembre, poi con “Al Centro tour” dal 16 ottobre fino al 24 novembre. Festeggiamenti in vista anche per Antonello Venditti, che celebra i 40 anni di “Sotto il Segno dei Pesci” il 23 settembre all’Arena di Verona e il 21 dicembre al Palalottomatica di Roma. Archiviata l’esperienza con l’amico e sodale Fedez, J-Ax si riprende la dimensione solista con 5 date al Fabrique di Milano (15, 16, 17, 21 e 22 ottobre), per festeggiare i 25 anni di carriera. Tra i rapper, protagonisti assoluti nell’ultimo anno, assisteremo al primo tour nei palasport di Ghali, dal 20 ottobre, e Gemitaiz, impegnato nei club dal 9 novembre. Tra i giovanissimi, attesi i protagonisti degli ultimi talent: i Maneskin, esplosi a “X Factor”, saranno prima al Milano Rocks, il 6 settembre, e poi dal 10 novembre impegnati nel loro tour nei club; Irama, trionfatore ad “Amici”, partirà il 24 novembre. Mentre per Ultimo, che si è affermato tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, sono già sold out le due date al Palalottomatica (1 e 2 novembre) e quella ad Assago (il 4). Al via da Milano l’8 settembre il World Wide Tour di Laura Pausini, annunciato dopo l’uscita dell’album “Fatti Sentire”, che porteranno la regina del pop made in Italy per 25 appuntamenti nei palazzetti italiani. Dopo la febbre da stadio dell’estate non rinunciano alla dimensione live Cesare Cremonini (che ha già annunciato 20 date nei palasport a partire dal 3 novembre) con “Cremonini Live 2018” e i Negramaro (15 date, dal 15 novembre) con “Amore Che Torni Tour Indoor 2018″. Pronti a tornare sul palco delle arene al chiuso anche i TheGiornalisti, che dal 19 ottobre faranno conoscere al pubblico il nuovo progetto discografico “Love”, in uscita il 21 settembre. [F.te TgCom24] Redazione