[COMUNICATO STAMPA] MAGNOLIA ESTATE – MISS KETA Live Martedì 4 Settembre

Miss Keta, personaggio controverso che ha rivoluzionato l’immagine di Milano raccontando le sue parti più nascoste in maniera schietta e senza veli, fatta eccezione per quello che indossa, una maschera che le permette di potersi mostrare veramente. Il suo percorso inizia col brano “Milano Sushi e Coca” nel 2013, a cui segue l’Ep “Carpaccio Ghiacciato”. Quest’anno pubblica il suo primo album “UNA VITA IN CAPSLOCK” per Tempesta Dischi e Universal Music. Divertimento e after sono le parole chiave della serata. In apertura il live di Cazzurillo. Ingresso: Euro 10 + d.p.

Prevendite: www.mailticket.it

Apertura cancelli: ore 19.00