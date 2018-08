Ed Sheeran si è sposato in gran segreto e mostra la fede al dito…

Ed Sheeran si è sposato (ma in gran segreto ndr), ospite di Access per la presentazione del documentario “Songwriter”, è stato incalzato dall’intervistatore sulla sua vita privata: “Qualche dettaglio sul matrimonio? Avete già scelto la data?”. L’interprete di “Shape of You” ha risposto semplicemente mostrando la fede al dito. “Non faccio mai niente di troppo pubblico”, ha poi aggiunto Sheeran.

Sheeran ha quindi deciso di celebrarle le nozze in segreto ma lo scorso gennaio ha mostrato ai follower il momento in cui ha dato alla dolce metà l’anello di fidanzamento. Accanto alla foto ha scritto: “Mi sono fidanzato poco prima di Capodanno. Siamo molto felici e innamorati. Anche i nostri gatti lo sono”.

