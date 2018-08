Irama e Michele Bravi a Novara per la prima finale di Area Sanremo Tour

Alla prima finale pluriregionale di Area Sanremo Tour che si terrà al castello di Novara saranno ospiti Michele Bravi e Irama . L’evento si svolgerà il 31 agosto e 1 settembre, nell’ambito del programma dell’Estate Novarese, promossa dal Comune di Novara. La manifestazione è organizzata dall’Associazione OroNero di Arquata Scrivia (AL). Due giorni di audizioni, stage e confronti con la commissione artistica di Area Sanremo e personaggi del mondo della musica. I ragazzi che hanno superato le fasi eliminatorie, provenienti dalla Liguria, dal Piemonte e dalla Val D’Aosta, arriveranno nella città piemontese, per tentare di superare la seconda fase e andare in semifinale a Sanremo.

I biglietti in prevendita

Durante tutto il mese di agosto saranno aggiornati gli ospiti e i partner che interverranno a questo importante e prestigioso evento. Hanno già dato la loro adesione: Allianz Bank, Si Invernizzi, Unika srl, Helen Dorian, Valli, Bertalli, Tendacolor, Itof. Prezzo del biglietto 15 euro, compresa una consumazione e 20 euro in prevendita presso Spettiniamoci in via Regaldi 1c o NovaraOggi, piazza Martiri 5 a Novara.