TIROMANCINO: da venerdì in radio il nuovo singolo “NOI CASOMAI”. Il video sarà presentato in anteprima sabato 1 SETTEMBRE alle Giornate degli Autori – 75° Mostra del Cinema di Venezia.

TIROMANCINO

Da venerdì in radio il nuovo singolo “NOI CASOMAI”

primo inedito estratto dal disco “FINO A QUI”

in uscita il 28 SETTEMBRE!

su ITUNES come INSTANT GRATIFICATION l’inedito “NOI CASOMAI”

e i brani “IMPARARE DAL VENTO” nell’inedita versione insieme a LUCA CARBONI

e “DUE DESTINI” con ALESSANDRA AMOROSO

Il video di “NOI CASOMAI” verrà presentato in anteprima sabato 1 SETTEMBRE

alle Giornate degli Autori in occasione della 75° Mostra del cinema di Venezia

Da venerdì 31 agosto sarà disponibile in radio e in digitale “NOI CASOMAI”, brano inedito dei TIROMANCINO che anticipa il nuovo progetto discografico “FINO A QUI”, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy.

Il videoclip del brano verrà presentato in anteprima assoluta sabato 1 settembre alle Giornate degli Autorinel contesto della 75° Mostra del cinema di Venezia. Un’occasione unica in cui Federico Zampaglione con una performance live si esibirà alla Villa degli Autori del Lido di Venezia (Lungomare Marconi, 56 – ore 21.30) e presenterà al pubblico per la prima volta “Noi Casomai” e il suo relativo video, da lui scritto e diretto. Le Giornate degli Autori, promosse da ANAC e 100autori, sono una sezione indipendente della 75ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

«Noi Casomai – racconta Federico Zampaglione –è una canzone dedicata alla mia ragazza Giglia e a tutte quelle donne, che entrando in punta di piedi… ma con coraggio nella vita di un uomo, sono riuscite a riportare luce e gioia.

Questo brano è un ritorno alle nostre atmosfere più emotive ed intime degli inizi».

Brano intenso e profondo, “Noi casomai” (scritto da Federico Zampaglione con Luigi Sarto, Remo Elia e Luca Sala) è solo uno dei 4 inediti contenuti nell’album “Fino a qui”, disco che segna il ritorno in grande stile dei Tiromancino e che conterrà anche le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama musicale italiano.

“Fino a qui” è disponibile in pre-order su ITUNES (https://apple.co/2mqQTKe) e in PRE-ADD su APPLE MUSIC.Su AMAZON invece l’album è in pre-order in due versioni: versione CD e versione DOPPIO VINILE.

Chi acquista l’album su iTunes ha subito come instant gratification il singolo “Noi Casomai” e le inedite versioni di “Due Destini” con Alessandra Amoroso e “Imparare dal vento” con Luca Carboni.

«Questo per me non è un disco. È un insieme di pensieri, emozioni, amori, ricordi, canzoni, amici e tanto altro –racconta Federico Zampaglione – Le tracce contenute sono come pagine di un lungo diario… Tenuto negli anni… Ma che racconta anche l’oggi…Fino a qui».

Questa la tracklist di “FINO A QUI”, prodotto e arrangiato da Federico Zampaglione e Antonio Marcucci: “Sale, amore e vento” (performer Tiromancino); “Noi casomai” (performer Tiromancino); “La descrizione di un attimo” (performer Tiromancino feat. J.); “Due Destini” (performer Tiromancino feat. Alessandra Amoroso); “Per me è importante” (performer Tiromancino feat. T.); “Un tempo piccolo” (performer Tiromancino feat. B.); “Liberi” (performer Tiromancino feat. G.); “Amore impossibile” (performer Tiromancino feat. E. e M.); “Se mi verrai a cercare” (performer Tiromancino feat. A.); “Muovo le ali 2018” (performer Tiromancino feat. F.); “I giorni migliori” (performer Tiromancino feat. T.); “Strade” (performer Tiromancino feat. C.); “Imparare dal vento” (performer Tiromancino feat. Luca Carboni); “Settembre scordati di noi”(performer Tiromancino); “Immagini che lasciano il segno” (performer Tiromancino feat. L.) e “Piccoli miracoli” (performer Tiromancino – Acoustic Version).

Oltre 5 milioni di visualizzazioni il video di “DUE DESTINI”, brano attualmente in radio, che vede come protagonisti lo straordinario attore MARCO GIALLINI nei panni di un padre affettuoso e la giovanissima ALICE PAPES nel ruolo della figlia. Un mini-film carico di grandi emozioni, nato da un’idea di Federico Zampaglione e diretto da Antonio Usbergo & Niccolò Celaia di YouNuts!. Il video è visibile al seguente link:http://www.vevo.com/watch/tiromancino/

Redazione