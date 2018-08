[COMUNICATO STAMPA] A quattro anni dal suo ultimo album è tornato ALESSANDRO CASILLO con il nuovo singolo “ANCORA QUI”! GUARDA VIDEO

A quattro anni dal suo ultimo album “#ALE” è tornato

ALESSANDRO CASILLO

CON IL NUOVO SINGOLO

“ANCORA QUI”

Online anche il video del brano

https://youtu.be/9UsuAb6FvMY

ALESSANDRO CASILLO è ancora qui! A 4 anni dall’ultimo album è disponibile in download, streaming e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “ANCORA QUI”, (https://artistfirst.lnk.to/AncoraQui).

«Ora so scegliere bene le distanze da tenere, con un braccio in più del necessario – e ancora – Come fai a dire “dov’eri?” Giorno e notte stavo lì a reinventarmi e niente di meno» queste alcune delle parole che canta Ale nel brano (scritto e prodotto da Emiliano Bassi), che racconta proprio la storia di un “ritorno”.

È online anche il video del brano, diretto da Bendo, e visibile al seguente link: https://youtu.be/9UsuAb6FvMY

Dopo il successo dei primi anni da teenager prodigio, la vittoria al Festival di Sanremo Giovani nel 2012, la soddisfazione di esordire al secondo posto in classifica con il suo secondo album di inediti “#ALE” e di incontrare migliaia di fan nel corso di ogni tappa dei suoi instore tour, a fine 2014, a 18 anni, Ale ha scelto di fermarsi, per concentrarsi su di sé e sulla propria crescita.

Ale ha spiegato con sincerità ai fan sui suoi profili social le ragioni di questa lunga pausa, quelle ragioni di un ragazzo arrivato molto giovane al successo e che dal successo ha scelto di non farsi assorbire totalmente, con la maturità e il coraggio di prendersi una pausa per terminare gli studi e crearsi delle basi solide, consapevole del fatto che il successo può andarsene da un momento all’altro.

Ma Ale non ha mai smesso di fare musica e ora è tornato per dimostrarlo…

“ANCORA QUI” parla anche di questo.

Redazione