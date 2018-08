FESTIVAL SHOW:A TRIESTE LA SERATA FINALE DI UNA SPLENDIDA ESTATE| SUL PALCO un cast straordinario: BENJI & FEDE, SHADE, EMMA MUSCAT, THOMAS…E con la partecipazione straordinaria de IL VOLO

FESTIVAL SHOW 2018

Presenta BIANCA GUACCERO con Paolo Baruzzo

IL 1° SETTEMBRE A TRIESTE

LA SERATA FINALE DI UNA SPLENDIDA ESTATE

PER LA PRIMA VOLTA NELLA MAESTOSA PIAZZA UNITÀ D’ITALIA!

Sul palco un cast straordinario:

BENJI & FEDE, SHADE, EMMA MUSCAT, THOMAS… e non solo!

Sabato 1 settembre si terrà l’attesissima finale di FESTIVAL SHOW 2018, per la prima volta nella maestosa Piazza Unità d’Italia a Trieste! Il festival itinerante dell’estate anche quest’anno si è affermato come uno dei più apprezzati eventi estivi ad ingresso libero, grazie alla passione e alla professionalità di anni di esperienza e alla qualità degli sponsor. Ogni data si è trasformata in un grande evento live, capace di entusiasmare il pubblico di tutte le età!

Sicuramente nel capoluogo giuliano converranno fan da tutto il Paese che potranno così vedere ancora una volta salire sul palco i protagonisti dell’estate italiana come: BENJI & FEDE con il tormentone “Moscow Mule”, SHADE uno dei più giovani hit maker del momento con il nuovo singolo “Amore a prima insta”, EMMA MUSCAT con “I Need Somebody”, il suo primo singolo estivo dopo la partecipazione ad Amici, THOMAS che, nonostante la sua giovane età, ha ottenuto ottimi risultati risaltando anche per i suoi passi di danza… e molti altri!

Oltre a questi nomi anche Il Volo parteciperà alla finalissima per regalare un momento di grande emozione al pubblico dello spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella.

Presenta la conduttrice televisiva e attrice BIANCA GUACCERO, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Come sempre, l’ingresso sarà libero e l’evento comincerà alle 20.30.

