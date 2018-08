Il trio IL VOLO ospite speciale della finale di FESTIVAL SHOW 2018 il 1° settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste!

FESTIVAL SHOW 2018

Presenta BIANCA GUACCERO con Paolo Baruzzo

IL 1° SETTEMBRE A TRIESTE

LA SERATA FINALE DI UNA SPLENDIDA ESTATE

PER LA PRIMA VOLTA NELLA MAESTOSA PIAZZA UNITÀ D’ITALIA!

Special guest il trio italiano più famoso nel mondo

IL VOLO!

Il 21 e 28 agosto in prima serata su REAL TIME il best of delle prime tappe

Sarà una partecipazione straordinaria quella de Il Volo a Trieste per la puntata finale del tour Festival Show 2018, il 1° settembre in Piazza Unità d’Italia!

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, reduci da cinque date in Italia a luglio, hanno scelto di essere presenti alla finalissima del festival itinerante dell’estate italiana per omaggiare dall’alto del loro successo internazionale una kermesse che negli anni ha saputo crescere sempre più, sinonimo di qualità e professionalità. Il trio regalerà un momento di grande emozione al pubblico dello spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Sicuramente nel capoluogo giuliano, che per la prima volta mette a disposizione la maestosa Piazza Unità D’Italia, converranno fan da tutto il Paese che potranno così vedere ancora una volta i protagonisti di un successo mondiale. Impossibile, infatti, sintetizzare in poche righe una ancora breve ma sfolgorante carriera, intrisa di premi, riconoscimenti e di esibizioni nelle più importanti location mondiali.

«Sarà una finalissima di Festival Show 2018 in grande stile con un cast di altissimo profilo artistico – commentano gli organizzatori di Festival Show – La partecipazione straordinaria de Il Volo va a confermare l’evento come una delle più importanti manifestazioni musicali dell’estate».

Presenta la conduttrice televisiva e attrice BIANCA GUACCERO, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Come sempre, l’ingresso sarà libero e l’evento comincerà alle 20.30. Altri protagonisti della musica italiana presenti a Trieste, saranno svelati nei prossimi giorni!

Redazione