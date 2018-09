ASCOLTI TV VENERI’ 31 AGOSTO

Il film “Il matrimonio che vorrei”, in onda su Rai1, si aggiudica il prime time di venerdì 31 agosto con 2 milioni 644 mila spettatori e uno share del 14.1 per cento.

Su Rai2 i due episodi del telefilm “Elementary” hanno ottenuto rispettivamente 821 mila spettatori e il 4% di share e 821 mila spettatori e il 4.4 di share.

Su Rai3, l’appuntamento con “Una strada verso il domani ku’damm 56 – scandali” ha avuto un seguito di 720 mila spettatori uno share del 4.1 per cento. Su Canale5 la serata dedicata a Lucio Dalla ha registrato il 12,7 di share.

Chicago Med, in prima tv, ha registrato un netto di 950.000 telespettatori, share 5,39%.

Il terzo indizio ha registrato 729.000 telespettatori, share 4,68%.

Il film Alamo, gli ultimi eroi ha registrato 248.000 telespettatori, share 1,54%.

X Factor 10 Le Audizioni – The Best Of ha registrato 429.000 telespettatori, share 2,3%.

Il film Jumanji ha registrato 465.000 telespettatori, share 2,5%.

ALTRI PROGRAMMI

In access prime time Techetechetè 4.128.000 telespettatori, share 20,09%. Blob 879.000, 4,99%. Vox Populi 718.000, 3,78%. Qui Venezia Cinema 1.168.000, 5,84%. Un posto al sole 1.393.000, 6,75%. Paperissima Sprint 2.369.000, 11,51%. Stasera Italia Estate 846.000, 4,23% e nella seconda parte 838.000, 4,07%. In onda 1.035.000, 5,05%. Guess my age 530.000, 2,6%. Chi ti conosce? 187.000, 0,9%. [F.te Altro Spettacolo]