CHIARA FERRAGNI E FEDEZ FINALMENTE SPOSI!

La fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez si sono sposati ieri, 1 Settembre a Noto, cittadina siciliana in provincia di Siracusa, dopo poco meno di un anno dalla proposta di nozze fatta dal rapper durante un suo concerto all’Arena di Verona. Le nozze sono state tra le più attese dell’anno in Italia e si sono svolte con rito civile davanti a 150 invitati. La sposa fasciata in un abito bianco di Dior, lunghissimo velo e maniche lunghe, con il corpetto ricamato e la gonna leggera in tulle, a coprire una minigonna aderente, lo sposo in completo blu notte firmato Versace

Belle anche le damigelle, in rosa cipria firmato Alberta Ferretti. Durante la cerimonia Chiara Ferragni e Fedez si sono scambiati le promesse prima di dire il fatidico si. Entrambi, durante la lettura, si sono commossi, mentre Fedez, si è lasciato addirittura andare a citazioni colte. A fare da sottofondo al bacio dei neo marito e moglie i fuochi d’artificio .

Redazione