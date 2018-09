MUSICA: BONO PERDE LA VOCE gli U2 interrompono un concerto a Berlino

Gli U2 hanno cancellato sabato sera il concerto alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, il secondo in programma nella capitale tedesca, perché Bono aveva perso la voce. Il concerto è iniziato ma è stato interrotto dopo alcune canzoni. Bono è apparso da subito in difficoltà: aveva interpretato ‘Beautiful Day‘, una dei suoi temi più famosi, con un filo di voce; e al termine ha abbandonato il palco, per una pausa, come l’hanno definita all’inizio. Ma dopo un po’, è stato annunciato che il concerto non sarebbe continuato: gli ospiti potranno tenere i biglietti per un concerto sostitutivo.

Alla sua apparizione il giorno prima a Berlino per l’inizio del tour europeo degli U2, Bono aveva criticato aspramente le manifestazioni dell’ultra-destra a Chemnitz. “Queste persone non appartengono all’Europa e questo paese”, aveva gridato il frontman 58enne.

[fonte AGI]

Redazione