TIROMANCINO: è online il video di “NOI CASOMAI”, primo singolo estratto dal disco “FINO A QUI”, in uscita il 28 SETTEMBRE…!! Svelati anche i primi nomi degli artisti che hanno collaborato al disco…

TIROMANCINO

Dopo il successo registrato alle GIORNATE DEGLI AUTORI con

l’anteprima video del nuovo singolo in occasione della 75ª Mostra del Cinema di Venezia

È online il video di “NOI CASOMAI”

primo inedito estratto dal disco “FINO A QUI”

in uscita il 28 SETTEMBRE!

4 inediti, 12 brani risuonati, riarrangiati e reinterpretati per l’occasione con tanti ospiti…

dopo i duetti con Alessandra AMOROSO e Luca CARBONI

ecco alcuni degli altri artisti che hanno collaborato al disco:

Giuliano SANGIORGI, ELISA e MANNARINO, THEGIORNALISTI, CALCUTTA

… e tanti altri nomi da svelare ancora!

È online al seguente link https://youtu.be/S82YXzr7ZYE il video di “Noi Casomai”, primo inedito dei TIROMANCINO estratto da “FINO A QUI”, il nuovo album in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Presentato in anteprima assoluta durante Le Giornate degli Autori in occasione della 75ª Mostra del Cinema di Venezia, il video scritto e diretto da Federico Zampaglione vanta la partecipazione di Francesco MONTANARI, Riccardo DE FILIPPIS, Giglia MARRA e Virgilio OLIVARI per tutta la settimana sarà proiettato in sale cinematografiche selezionate!

«Il video di “Noi Casomai” è stato in assoluto il più impegnativo della mia carriera – racconta Federico Zampaglione – Ha una struttura totalmente cinematografica perché per conferirgli il giusto crescendo emozionale e una narrazione più filmica ho dovuto scriverlo e girarlo come se si trattasse davvero di un film. Gli attori recitavano, infatti, con copione e con l’utilizzo del sonoro per i dialoghi… poi ho inserito le mie immagini».

Brano intenso e profondo e con una forte carica emotiva, “Noi casomai” (scritto da Federico Zampaglione con Luigi Sarto, Remo Elia e Luca Sala) è solo uno dei 4 inediti contenuti nell’album “Fino a qui”, disco che segna il ritorno in grande stile dei Tiromancino e che conterrà anche le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama musicale italiano.

Si aggiungono infatti, ai già annunciati Alessandra AMOROSO e Luca CARBONI, i nomi di alcuni degli artisti che hanno partecipato all’album: Giuliano SANGIORGI, ELISA e MANNARINO, THEGIORNALISTI, CALCUTTA e tanti altri ancora che verranno svelati in seguito!

“Fino a qui” è disponibile in pre-order su ITUNES (https://apple.co/2mqQTKe) e in PRE-ADD su APPLE MUSIC. Su AMAZON invece l’album è in pre-order in due versioni: versione CD e versione DOPPIO VINILE.

Chi acquista l’album su iTunes ha subito come instant gratification il singolo “Noi Casomai” e le nuove versioni di “Due Destini” con Alessandra Amoroso e “Imparare dal vento” con Luca Carboni.

«Questo per me non è un disco. È un insieme di pensieri, emozioni, amori, ricordi, canzoni, amici e tanto altro – racconta Federico Zampaglione –Le tracce contenute sono come pagine di un lungo diario… Tenuto negli anni… Ma che racconta anche l’oggi…Fino a qui».

Questa la tracklist di “FINO A QUI”, prodotto e arrangiato da Federico Zampaglione e Antonio Marcucci: “Sale, amore e vento” (performer Tiromancino); “Noi casomai” (performer Tiromancino); “La descrizione di un attimo” (performer Tiromancino feat. J.); “Due Destini” (performer Tiromancino feat. Alessandra Amoroso); “Per me è importante” (performer Tiromancino feat. T.); “Un tempo piccolo” (performer Tiromancino feat. B.); “Liberi” (performer Tiromancino feat. Giuliano Sangiorgi); “Amore impossibile” (performer Tiromancino feat. Elisa e Mannarino); “Se mi verrai a cercare” (performer Tiromancino feat. A.); “Muovo le ali 2018” (performer Tiromancino feat. F.); “I giorni migliori” (performer Tiromancino feat. TheGiornalisti); “Strade” (performer Tiromancino feat. Calcutta); “Imparare dal vento” (performer Tiromancino feat. Luca Carboni); “Settembre scordati di noi” (performer Tiromancino); “Immagini che lasciano il segno” (performer Tiromancino feat. L.) e “Piccoli miracoli” (performer Tiromancino – Acoustic Version).

Redazione