06/09/2018 – 23:45 #RAI2: STRACULT LIVE SHOW Secondo appuntamento dal Festival di Venezia

Secondo appuntamento dedicato al Festival di Venezia per Stracult Live Show: giovedì 6 settembre alle 23.45 Fabrizio Biggio, Andrea Delogu e Marco Giusti racconteranno le curiosità e i protagonisti della kermesse lagunare.

Tra questi Luca Guadagnino e Dakota Johnson per “Suspiria”, Jacqueline Bisset protagonista di “Magic Lantern” di Amir Naderi, Saverio Costanzo e le giovanissime attrici de “L’amica geniale”, Toni Servillo con il suo lungometraggio “Il teatro a lavoro”, Giorgio Panariello e Fiorella Mannoia protagonisti del corto di Rolando Ravello “Roba da grandi”, Roberto Minervini e il suo documentario “What you gonna do when the world’s on fire” e numerosi altri.

Stracult Live Show proseguirà poi dal 13 settembre con la nuova stagione e il consueto appuntamento del giovedì in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra.