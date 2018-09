Carlotta Mantovan: Debutto della moglie di Fabrizio Frizzi su Rai3… Guarda il video

Carlotta Mantovan, moglie dell’indimenticato Fabrizio Frizzi, ha fatto il suo esordio sulla terza rete di Casa Rai. La giornalista farà parte del cast di “Tuttasalute”, storica trasmissione con Michele Mirabella, nuovamente in onda da lunedì 10 settembre a partire dalle 10.45 e si occuperà di smascherare le fake news all’interno del nuovo programma di Rai3. Questa mattina ad Agorà Estate, il cast ha voluto anticipare quelli che saranno i principali temi della puntata d’esordio e Carlotta Mantovan, molto emozionata, ha ringraziato la Rai che l’ha accolta: “Ritorniamo lunedì per parlare di salute, benessere e costume. Parleremo di vaccini già dalla prima puntata e ci occuperemo anche delle fake news. Mi occuperò di questo, smascherare le bufale che riguardano argomenti di salute e attualità. Ringrazio Pierluigi, ringrazio Michele per l’accoglienza, alla Rai e al direttore di Rai3 Stefano Coletta. A tutta la squadra che mi accoglierà da lunedì”, ha affermato con la voce tremante.

Redazione